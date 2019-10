Pedro Sousa apura-se para os 'oitavos' do 'challenger' de Guayaquil

O tenista português Pedro Sousa, sexto cabeça de série, apurou-se esta terça-feira para os oitavos de final do 'challenger' de Guayaquil, no Equador, após bater o argentino Gonzalo Villanueva, em dois sets.Em duelo da segunda ronda, Sousa, 127.º do ranking ATP, venceu Villanueva, 406.º da hierarquia, com um duplo 6-2, num encontro que teve a duração de uma hora e três minutos.Nos oitavos de final, o tenista português vai encontrar o vencedor do duelo entre os argentinos Tomas Martin Etcheverry e Facundo Bagnis, que está agendado ainda para hoje.João Domingues também vai competir no torneio de terra batida equatoriano, mas só entra em ação na quarta-feira.