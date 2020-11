Pedro Sousa apura-se para os quartos de final do challenger de Guayaquil

O tenista português Pedro Sousa, 112.º do ranking mundial, apurou-se hoje para os quartos de final do challenger de Guayaquil, no Equador, ao bater o checo Vit Kopriva, 303.º.

Em uma hora e 50 minutos, Sousa, quinto cabeça de série do torneio, levou de vencida o checo, que ganhou o primeiro set por 6-1, antes de perder por 6-3 e 6-4.

Na próxima ronda, na sexta-feira, o português vai defrontar o espanhol Roberto Carballes Baena, 103.º da hierarquia ATP.