Pedro Sousa apura-se para os quartos de final do challenger de Tampere

O tenista português Pedro Sousa, primeiro cabeça de série, qualificou-se esta quinta-feira para os quartos de final do challenger de Tampere, na Finlândia, com Gastão Elias a ser afastado na terceira ronda.Frente ao russo Ivan Nedelko, 542.º do ranking ATP, Pedro Sousa, 113.º, precisou de apenas 50 minutos para vencer por 6-1 e 6-0.Na próxima ronda, o número dois português vai encontrar o vencedor do encontro entre o argentino Federico Coria, sétimo cabeça de série, e o francês Sadio Doumbia.Gastão Elias, 322.º do mundo, perdeu com o esloveno Blaz Rola, 161.º, por 6-1 e 6-4, em uma hora e 21 minutos.