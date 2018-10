Pedro Sousa apura-se para os quartos de final do torneio de Guayaquil

O tenista português Pedro Sousa qualificou-se esta quarta-feira para os quartos de final do challenger de Guayaquil, ao vencer em três sets o boliviano Hugo Dellien, na segunda ronda do torneio equatoriano em terra batida.Pedro Sousa, 124.º classificado do ranking mundial, concedeu o primeiro parcial por 6-4 frente a Dellien, 115.º da hierarquia, mas impôs-se nos dois seguintes, por 6-1 e 6-4, fechando o encontro no primeiro match point, após uma hora e 36 minutos de confronto.Na sexta-feira, o único dos três representantes portugueses que se mantém em competição, após as eliminações dos compatriotas João Domingues e Gastão Elias, vai defrontar nos quartos de final o argentino Facundo Arguello, 245.º tenista do mundo.