Pedro Sousa apura-se para os quartos-de-final em Meerbusch

O tenista português Pedro Sousa, primeiro cabeça de série, qualificou-se esta quinta-feira para os quartos de final do torneio de Meerbusch, ao vencer o espanhol Cosano Javier Barranco na terceira ronda da prova alemã do circuito challenger.





Pedro Sousa, 148.º do ranking mundial, impôs-se em dois sets ao 13.º pré-designado do torneio em terra batida e 283.º classificado da hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-4 e 6-1, após 1:12 horas de confronto.Nos quartos de final do torneio de Meerbusch, o tenista português vai defrontar o holandês Jelle Sels, 307.º classificado do ranking mundial.