Pedro Sousa avança na qualificação em Bastad

O tenista português Pedro Sousa garantiu, este domingo, um lugar na final da qualificação para o torneio de ténis de Bastad, na Suécia, ao bater o argentino Facundo Bagnis em dois sets.

O português está no 391.º lugar do ranking ATP e superou o jogador sul-americano, 102.º e sexto cabeça de série do qualifying, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-3), num embate que durou uma hora e 28 minutos.

Na terra batida do torneio sueco, o tenista luso vai disputar na segunda-feira o acesso ao quadro principal com o vencedor do embate entre o espanhol Jaume Munar, 71.º ATP, e o chileno Nicolas Jarry, 121.º.

Já João Sousa, 60.º da hierarquia mundial, teve entrada direta no quadro principal e vai defrontar na terça-feira o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 37.º.