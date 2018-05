Continuar a ler

O canadiano baixou o seu nível no segundo parcial e o 129.º mundial aproveitou para quebrar por três vezes o serviço do 27.º nextgen para alcançar a vitória em uma hora e oito minutos. Entre elogios ao adversário, Pedro Sousa admite que a solidez foi a chave para chegar aos quatro melhores da prova lisboeta."Entrei a cometer alguns erros, ele aproveitou, mas, quando comecei a estar mais sólido, o encontro caiu para o meu lado. Ele cometeu mais erros. Tinha tido a atenção a algumas pancadas dele, o serviço é forte e a direta é bastante boa. Tenho vindo a jogar bem e amanhã [sábado] espero voltar a jogar bem", analisou.A grande surpresa dos quartos de final caiu sobre o japonês Taro Daniel, primeiro pré-designado e finalista da edição passada, ao ser surpreendido pelo chileno Christian Garin.Apesar de ter entrado a vencer com um 6-4 no primeiro parcial, Taro Daniel desapareceu do court e permitiu a reviravolta do número 221.º da hierarquia, com um 6-1 e 6-0.No duelo de jovens que abriu a jornada no dia desta sexta-feira, o austríaco Sebastian Ofner, 143.º, superiorizou-se ao sérvio Miomir Kecmanovic, 202.º, pelos parciais de 6-4 e 7-5, ao cabo de uma hora e 51 minutos.O veterano Tommy Robredo continua a recuperar a forma que lhe deu 12 títulos ATP, com mais um triunfo, desta vez frente ao norte-americano Christian Harrison, em uma hora e 30 minutos, por dois sets (7-5 e 6-1).