Pedro Sousa cai na primeira ronda do Challenger de Lima

O tenista português Pedro Sousa foi eliminado na terça-feira do torneio Challenger de Lima, ao perder na primeira ronda frente ao argentino Juan Pablo Ficovich em dois sets.





Pedro Sousa, atual 116.º do ranking mundial e quinto cabeça de série do torneio, perdeu frente 260.º da hierarquia por 6-4 e 6-2, em uma hora e 24 minutos.O outro português presente no torneio peruano, José Domingues (188), apenas entra em ação esta quarta-feira, defrontando o também argentino Tomas Martin Etcheverry (406).