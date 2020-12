Pedro Sousa campeão do Maia Open

Pedro Sousa, de 32 anos e número 113 ATP, conquistou este domingo a edição de 2020 do Maia Open, o último torneio do ATP Challenger Tour da temporada.





É o seu primeiro título da temporada, depois de três finais perdidas (ATP 250 de Buenos Aires e Challengers de Split e Lisboa), e o oitavo da carreira no circuito Challenger, igualando o recorde nacional de Rui Machado, um dos seus treinadores.Na final, Sousa derrotou o jovem espanhol Carlos Taberner, número 152.º mundial, por 6-1, 5-7 e 6-2, num encontro resolvido ao cabo de 2h05 e que selou o seu 17.º título internacional de singulares.Para além de oito Challengers, o português ganhou ainda nove Futures na fase inicial da sua carreira. Com este resultado, Pedro Sousa fecha a temporada a somar 80 pontos ATP e 6190 euros, que lhe garantem uma subida ao 105.º posto do ranking ATP.