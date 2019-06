Pedro Sousa conquista challenger de Blois

O português Pedro Sousa conquistou este domingo o sexto título no circuito challenger, o primeiro em 2019, ao vencer o belga Kimmer Coppejans na final do torneio francês de Blois, em terra batida.Sousa, 122.º do ranking mundial, superou o 165.º da hierarquia da ATP em três 'sets', com os parciais de 4-6, 6-3 e 7-6 (7-4), num encontro que durou duas horas e sete minutos.No terceiro e decisivo 'set', o número dois português esteve a perder por 4-1, mas recuperou e acabou por levar a decisão para o 'tie-break', que também começou mal: Coppejans construiu uma vantagem de 4-0, mas Sousa fez sete pontos consecutivos e assegurou a vitória.Aos 31 anos, Pedro Sousa garante o sexto 'challenger' da carreira, depois de triunfos em Pullach (Alemanha) e Braga, em 2018, e Como (Itália), Liberec (República Checa) e Francavilla (Itália), em 2017.