Pedro Sousa derrotado na estreia no challenger de Bielle

O tenista Pedro Sousa, número dois português, estreou-se esta terça-feira com uma derrota frente ao brasileiro João Menezes na primeira ronda do 'challenger' 5 de Bielle, que conta ainda com a participação de João Domingues.

Teoricamente favorito, graças à sua 113.ª posição no 'ranking' ATP, o lisboeta foi surpreendido pelo adversário, 199.º colocado na hierarquia mundial, e acabou por ceder em dois 'sets', com os parciais de 7-6 (7-3) e 6-4, em uma hora e 50 minutos.

Depois de um primeiro parcial em que até entrou melhor, ao quebrar o adversário no primeiro jogo de serviço, Sousa sofreu três 'breaks' e, apesar de ter imposto mais duas quebras de serviço a Menezes, não resistiu no 'tie-break'.

Na segunda partida, João Menezes passou para a frente no nono jogo (5-4) e, mesmo depois de o primeiro cabeça de série português, de 32 anos, ter evitado um 'set point', conseguiu 'selar' o triunfo

Enquanto Pedro Sousa foi eliminado, deixando a representação portuguesa nas mãos de Domingues, já apurado para a segunda ronda do 'challenger' de Bielle, o tenista brasileiro marcou encontro com o jovem sérvio Hamad Medjedovic (775.º ATP), de 17 anos, que bateu na ronda inaugural o belga Ruben Bemelmans (198.º ATP), por 7-5 e 7-6 (7-4).