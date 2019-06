Pedro Sousa e Frederico Silva vencem em Milão e defrontam-se nos oitavos

Os tenistas portugueses Pedro Sousa e Frederico Silva vão defrontar-se nos oitavos de final do challenger de Milão, depois de esta quarta-feira terem vencido os respetivos encontros da segunda ronda.Pedro Sousa, 106.º do ranking mundial e quarto pré-designado em Milão, venceu o italiano Julian Ocleppo, 424.º do mundo, em dois sets, por 6-3 e 7-5, ao fim de uma hora e 18 minutos de jogo.Já Frederico Silva, 316.º, teve mais tempo de jogo, mas venceu o canadiano Filip Peliwo, 260.º, por 6-2 e 6-3, em uma hora e 24 minutos.No domingo, Pedro Sousa, de 31 anos, venceu em Bois, e garantiu o sexto challenger da carreira, depois de triunfos em Pullach (Alemanha) e Braga, em 2018, e Como (Itália), Liberec (República Checa) e Francavilla (Itália), em 2017.