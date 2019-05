Pedro Sousa e Gonçalo Oliveira eliminados no torneio de Vicenza

Os portugueses Pedro Sousa e Gonçalo Oliveira foram esta quinta-feira eliminados no torneio challenger de Vicenza, na segunda ronda, pelo italiano Luca Giacomini e pelo equatoriano Gonzalo Escobar, respetivamente.





Depois de ter avançado diretamente para a segunda ronda do torneio italiano em terra batida, Sousa, 124.º classificado do ranking mundial, foi derrotado em três sets por Giacomini, 504.º do mundo, por 6-3, 6-7 (3-7) e 2-6, em uma hora e 51 minutos.Oliveira, 254.º do circuito, foi batido por Escobar, 321.º da hierarquia da ATP, por 1-6, 6-4 e 5-7, em duas horas e 13 minutos, na estreia na competição.