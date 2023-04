Pedro Sousa e Jaime Faria derrotados em pares no Oeiras Open

Os tenistas Pedro Sousa e Jaime Faria foram esta quarta-feira derrotados na prova de pares do Oeiras Open, no Complexo de Ténis do Jamor, onde o lisboeta vai jogar quinta-feira pelo acesso aos quartos de final do quadro de singulares.

Depois da estreia vitoriosa a solo na terça-feira, Sousa voltou hoje ao centralito do Jamor na companhia do jovem compatriota, de 19 anos, para defrontar a dupla composta pelo brasileiro Marcelo Demoliner e o italiano Andrea Vavassori, primeiros cabeças de série, que acabaram por levar a melhor, com os parciais de 7-6 (7-4), 6-7 (6-8) e 12-10. Apesar de terem anulado dois 'match points', a dupla nacional não foi capaz de evitar o terceiro e viram os adversários carimbarem, ao fim de duas horas de duelo, a qualificação para a fase seguinte da competição, na qual irão defrontar os alemães Constantin Frantzen e Hendrik Jebens.

Afastado do quadro de pares, Pedro Sousa, antigo top-100 ATP e atual 462.º colocado, vai voltar ao court quinta-feira, no terceiro embate do centralito, , para defrontar o francês segundo cabeça-de-série, Alexandre Muller (97.º ATP), no encontro de apuramento para os quartos de final do torneio de categoria 125 do ATP Challenger Tour.

Assim como Sousa e Faria, Frederico Silva e João Domingues, agraciados com um wild card, foram igualmente eliminados, ao perderem diante o australiano James McCabe e o austríaco Sebastian Ofner em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2. Consumados os desaires das duas formações, a prova de pares do Oeiras Open 125 fica órfã de jogadores portugueses, restando apenas a presença de Sousa na competição de singulares, que apurou hoje os primeiros quartos finalistas.

O primeiro a garantir a manutenção no Jamor foi o italiano Andrea Vavassori (172.º ATP) com um triunfo sobre Chun-Hsin Tseng (184.º ATP), da China Taipé, em dois parciais, por 6-3 e 6-1.

Mais difícil foi a tarefa do terceiro cabeça de série Sebastian Ofner, número 119 do mundo, para ultrapassar o seu parceiro de pares, o australiano McCabe, e só ao cabo de três sets, pelos parciais de 2-6, 6-1 e 6-1, alcançou a qualificação para os quartos de final.

Já depois da vitória do japonês Kaichi Uchida (160.º ATP) frente ao búlgaro Adrian Andreev (213.º), por 6-1, 1-6 e 6-2, foi a vez do argentino Juan Manuel Cerundolo, detentor de um título ATP, conquistado em 2021 em Córdoba, superar o espanhol Pablo Llamas Ruiz (247.º ATP) em duas partidas, com os parciais de 6-4 e 6-3.

Na próxima ronda, o jovem Cerundolo, de 21 anos, que figura no 123.º lugar da hierarquia mundial, vai defrontar o nipónico Uchida, campeão do último Oeiras Open, enquanto Ofner vai medir forças com o tenista natural de Torino, Vavassori.