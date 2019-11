Pedro Sousa e João Domingues passam segunda ronda do 'challenger' da Maia

Os tenistas portugueses Pedro Sousa e João Domingues asseguraram esta quarta-feira a presença nos oitavos de final do 'challenger' da Maia, após superarem a segunda ronda do torneio portuense.

Pedro Sousa, oitavo cabeça de série e 146.º do 'ranking' mundial, superou o espanhol Javier Marti, 1.120 da hierarquia, com parciais de 6-3, 4-6 e 6-4, em duas horas e 34 minutos.

Também João Domingues, 14.º pré-designado e 192 do mundo, seguiu em frente, tendo superado o austríaco Maximilian Neuchrist, 670 da hierarquia, em dois 'sets', com 7-5 e 6-1, em uma hora e 30 minutos.

Já o 'lucky loser' Fábio Coelho, 1.421 do mundo, não teve grandes hipóteses diante do italiano Andrea Vavassori, 397.º do 'ranking', perdendo por 6-4 e 6-1, em uma hora e 17.

Nuno Borges, 616.º do mundo e que participa com um convite, viu o seu encontro diante do húngaro Attila Balazs, quinto cabeça de série e 137.º da hierarquia, ser interrompido, numa altura em que o jogador português vencia por 3-2 o primeiro 'set'.