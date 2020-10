Pedro Sousa e Nuno Borges na 2.ª ronda do Lisboa Belém Open

Os tenistas portugueses Pedro Sousa e Nuno Borges conquistaram esta terça-feira a qualificação para a segunda ronda do Lisboa Belém Open, torneio de categoria Challenger, que está a decorrer no Club Internacional Foot-Ball (CIF), em Lisboa.

Num encontro com o amigo Gastão Elias, 432.º classificado do ranking ATP, o lisboeta e jogador da casa (111.º ATP) levou a melhor e alcançou a vitória em três sets, com os parciais de 6-7 (5-7), 6-1 e 6-3, em uma hora e 16 minutos.

"Um encontro entre dois bons amigos é sempre complicado e difícil de gerir, ainda mais jogando no nosso clube. Tentamos nos abstrair, mas não é nada fácil", começou por confessar Sousa.

Depois de liderar no tie-break por 5-1 e ceder a primeira partida, o número dois português e segundo cabeça de série do torneio assegurou, contudo, um duelo com o francês Hugo Grenier (248.º ATP), que bateu o compatriota Mathias Bourge também em três sets, pelos parciais de 5-7, 6-0 e 6-1.

"Dentro do court sentimos um bocadinho de mais pressão [pela amizade] em alguns momentos, como me aconteceu no final do primeiro set, que se não fosse contra o Gastão, se calhar, não me tinha custado tanto. Mas acabou por ser um bom encontro e consegui ser um bocadinho mais agressivo e alcançar a vitória", explicou Pedro Sousa, de 32 anos.

O outro representante nacional em prova, Nuno Borges, por sua vez, eliminou na estreia o bósnio Damir Dzumhur, 113.º colocado na hierarquia mundial e terceiro pré-designado, em apenas duas partidas, por 7-6 (10-8) e 6-1, ao cabo de uma hora e 40 minutos.

"O primeiro set foi extremamente duro desde início. Ele esteve por cima, eu tive oportunidades que não aproveitei, depois acabei por levar um break, houve muitos altos e baixos. Mas, quando saí por cima do tie break, senti que era a minha chance de entrar no segundo set já com o pé a fundo e marcar a diferença logo, fazendo-o perder um bocadinho a confiança de que podia ganhar o encontro", comentou o campeão nacional.

Consumado o triunfo num embate em que chegou a salvar seis set points no tie-break do primeiro set, o jovem maiato, de 23 anos, e número 500 do mundo marcou encontro na próxima jornada com o brasileiro Guilherme Clezer (270.º ATP), naquele que será o primeiro confronto entre ambos.