Pedro Sousa elimina João Domingues no challenger de Lima

Pedro Sousa é o último português ainda em prova no challenger de Lima, ao derrotar esta quarta-feira o também luso João Domingues, na segunda ronda do torneio, com os parciais de 6-3, 3-6 e 6-4.Domingues, 229.º classificado do ranking mundial, tinha sido uma das surpresas da primeira ronda, ao afastar o 66.º do mundo, o uruguaio Pablo Cuevas.Hoje, acabou por ceder perante um compatriota teoricamente mais forte - Pedro Sousa era o 138.º, no arranque deste torneio peruano.Na próxima ronda, Pedro Sousa jogará contra o argentino Juan Ignacio Londero (122.º), 'carrasco' do luso Gastão Elias na ronda inicial e que agora superou o espanhol Pablo Andujar, por 6-4 e 6-2.