Pedro Sousa eliminado em Marbella

Pedro Sousa foi derrotado esta terça-feira pelo italiano Alessandro Gianessi, em dois sets, e acabou eliminado na segunda ronda do ATP Challenger de Marbella, em Espanha.

O número dois português e 111.º colocado no ranking mundial não conseguiu impor o seu teórico favoritismo diante o transalpino, que ocupa o 169.º posto na mesma hierarquia, e foi afastado com os parciais de 6-4 e 6-3, ao cabo de uma hora e 12 minutos de encontro.

Graças aos triunfos frente aos jogadores portugueses, na ronda inaugural sobre João Domingues e hoje ante o lisboeta, de 32 anos, Alessandro Gianessi garantiu a presença nos quartos de final do Oeiras Open I e um encontro com o vencedor do embate entre o suíço Henri Laaksonen(134.º ATP) e o eslovaco Martin Klizan (161.º ATP).