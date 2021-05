Pedro Sousa eliminado na estreia no challenger de Zagreb

Pedro Sousa foi eliminado esta terça-feira pelo peruano Juan Pablo Varillas na primeira ronda do challenger de Zagreb, ao perder em dois equilibrados sets, por 7-6 (7) e 7-5.

Com o estatuto de quinto cabeça de série, o tenista português, número 111 do ranking ATP, não foi capaz de superar o recente campeão do challenger italiano de Bielle, 133.º colocado na hierarquia mundial, e acabou derrotado ao fim de uma hora e 49 minutos.

O número dois português, de 32 anos, chegou a liderar o primeiro 'set' por 4-2, mas deixou-se quebrar no sétimo jogo e, no 'tie-break', Varillas, de 25 anos, revelou-se mais forte.

No segundo parcial, apesar de ter alcançado o 'break' primeiro (4-5) e de ter servido para fechar, Pedro Sousa desperdiçou a oportunidade e, uma vez concedida a igualdade no marcador, cedeu a qualificação para a segunda ronda.

Enquanto o tenista português registou a quinta derrota consecutiva e deixou a representação nacional nas mãos de Frederico Silva, o peruano marcou encontro com o eslovaco Blaz Rola na próxima fase de prova.