Pedro Sousa eliminado na primeira ronda do torneio croata de Umag

O tenista português Pedro Sousa, 109.º do ranking mundial, foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do torneio croata de Umag, ao perder diante do italiano Jannik Sinner.





Pedro Sousa perdeu o encontro em três sets, tendo Sinner, atual 209.º da hierarquia e que atua em Umag com um 'wild card' (convite), vencido com parciais de 1-6, 6-3 e 6-4.