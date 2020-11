Pedro Sousa eliminado na ronda inaugural do challenger de Lima

O tenista português Pedro Sousa, 113.º da hierarquia mundial, foi esta terça-feira afastado na ronda inaugural do torneio challenger de Lima, no Peru, em terra batida, ao perder com o argentino Thiago Augustin Tirante, 539.º.

Pedro Sousa, quinto cabeça de série da prova peruana, 'tombou' face ao jogador proveniente do torneio de qualificação em dois 'sets', pelos expressivos parciais de 6-2 e 6-1, num embate que durou uma hora e 14 minutos.

Nos oitavos de final, Tirante vai medir forças com o vencedor do embate entre o sérvio Pedja Krstin, 265.º jogador mundial, e o espanhol Oriol Roca Batalla, 335.º.