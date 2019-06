O tenista português Pedro Sousa, quinto cabeça de série, foi esta quinta-feira eliminado nos oitavos de final do torneio challenger francês de Lyon, em terra batida, ao perder com o belga Kimmer Coppejans, 11.º.Pedro Sousa, 124.º do ranking mundial, caiu face ao 166.º da hierarquia em dois 'sets', por 6-2 e 6-3, num embate em que até começou cada um dos parciais a quebrar o serviço ao adversário.O tenista luso não conseguiu, porém, dar sequência ao bom arranque nos dois 'sets', que liderou por 2-0, sofrendo três 'breaks' consecutivos no primeiro e dois no segundo.Nos quartos de final, Coppejans vai medir forças com o sueco Elias Ymer, 140.º da tabela ATP e quarto cabeça de série.