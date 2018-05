Pedro Sousa, 129.º do ranking mundial, falhou este sábado a final do challenger Lisboa Belém Open, em terra batida, ao perder com o chileno Christian Garin, 211.º, em três sets.No CIF (Clube Internacional de Foot-Ball), o número três nacional e quarto cabeça de série venceu o primeiro parcial por 7-5, mas perdeu os restantes, por 7-5 e 6-4, num embate que durou uma hora e 58 minutos.Na final, Christian Garin vai medir forças com o espanhol Tommy Robredo, 227.º da hierarquia mundial, que bateu o austríaco Sebastian Ofner, 143.º e sexto pré-designado, por 3-6, 6-4 e 6-1.

Autor: Lusa