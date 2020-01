Pedro Sousa falha 'quartos' do challenger de Punta Del Este

O tenista português Pedro Sousa falhou esta quinta-feira o acesso aos quartos de final do challenger de Punta Del Este, ao perder diante do italiano Alessandro Giannessi, em três 'sets', em uma hora e 52 minutos.

Depois de eliminar na ronda anterior o argentino Juan Manuel Cerundolo, Pedro Sousa, sétimo pré-designado da prova uruguaia e número 141 do 'ranking' ATP, até entrou bem no encontro ao vencer o primeiro 'set' (6-4) diante do transalpino.

Contudo, no segundo parcial, Sousa permitiu o 'break' quando servia para fazer o 4-4, com Giannessi, 147.º, a fechar depois o 'set' (6-3), um revés que afetou o rendimento do português no parcial decisivo, perdido por 6-4.