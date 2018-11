Pedro Sousa fica às portas do top-100 no ranking ATP

O tenista português Pedro Sousa subiu 10 lugares no ranking ATP, passando a ocupar o 104.º posto da hierarquia mundial, que continua a ser liderada pelo sérvio Novak Djokovic e se manteve inalterada entre os 10 primeiros classificados.Pedro Sousa, que perdeu na final do challenger de Guayaquil (Equador) e atingiu as meias em Montevideu, ficou às portas do top 100 e a duas posições da melhor classificação de sempre (102.º, em setembro de 2017), reforçando o estatuto de segundo melhor tenista português da atualidade.João Sousa, que se manteve no 45.º lugar do ranking mundial, continua a assumir-se como o melhor representante luso, numa classificação liderada por Djokovic, seguido do espanhol Rafael Nadal e do suíço Roger Federer, segundo e terceiro classificados, respetivamente.