Pedro Sousa: «Foi um bom encontro»

Pedro Sousa mostrou-se esta quarta-feira muito contente com a qualificação para a terceira e última ronda da fase prévia de Roland Garros, onde tentará entrar no quadro principal pela primeira vez, com quase 34 anos.Após bater Loenzo Giustino na segunda ronda, o lisboeta estava feliz. "Foi um bom encontro da minha parte, muito melhor do que no outro dia. Também era um adversário que eu já conhecia, treinamos algumas vezes juntos e até já nos defrontámos algumas. Eu sabia muito bem o que esperar do jogo e ele também. Acima de tudo fui bastante sólido, era o que tinha planeado. Sabia que ele tinha bastante força, mas às vezes acaba por falhar. Eu sabia que se me mantivesse o máximo de tempo possível na troca de bolas, tinha mais hipóteses de ganhar, e foi isso que aconteceu. Continuei sólido do início até ao fim e o jogo caiu para o meu lado".Mais importante do que ganhar rápido era... vencer de qualquer maneira. "Claro que sim. O que interessava era ganhar. Também tenho que admitir que o primeiro jogo foi bastante duro tanto física como mentalmente e se calhar ainda estou um pouco desgastado dessa ronda. Hoje foi um jogo mais leve, digamos assim, mas também com alguns nervos e também me senti um bocadinho cansado ainda. Agora tenho até amanhã para descansar e preparar o jogo da melhor maneira", assumiu a Record o tenista que espera estar fresco para esse encontro. ""Fisicamente. Acho que sim, mas agora o que quero é descansar e relaxar. Durante a tarde quero pensar noutras coisas. E depois logo pensar no jogo".