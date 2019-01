Pedro Sousa ganha vaga para o Open da Austrália

É a primeira grande notícia de 2019 para o ténis português: Pedro Sousa, de 30 anos, vai estrear-se em quadros principais de Grand Slam no Open da Austrália, depois de cair por 14 vezes em fases de qualificação.Sousa, atualmente no 104.º posto ATP, era o 1º suplente mas viu o argentino Juan Martín del Potro, nº 5 mundial, anunciar a sua desistência e assim abrir a porta ao lisboeta, que esta semana competiu no ATP 250 de Pune, na Índia, perdendo na primeira ronda com Ernests Gulbis apesar da exibição de qualidade, por 6-4, 4-6 e 6-4."Estou no caminho certo. Fiz uma boa pré-época e senti-me bem com o Gulbis", confessou Sousa a Record, que se mostrou ainda surpreendido quando lhe contámos, às primeiras horas de 2019, que tinha entrado no Open da Austrália. "Fico triste pelo Del Potro, mas se vocês me dizem eu acredito", disparou.