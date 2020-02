Pedro Sousa "muito contente" com estreia em quartos de final no ATP Tour

O tenista português Pedro Sousa mostrou-se esta quarta-feira "muito contente" por alcançar, pela primeira vez na carreira, os quartos de final de um torneio ATP, após bater o eslovaco Josef Kovalik em Buenos Aires.

"Estou muito contente por chegar aos quartos de final. Não vinha a jogar muito bem, mas esta semana as coisas começaram a mudar. A primeira ronda [da qualificação] com o [Salvatore] Caruso foi muito difícil, mas fiz um grande jogo. Contra o [Facundo] Bagnis, que está em grande forma, o encontro acabou por ser decidido em três 'sets'. Entrei como 'lucky loser' e aproveitei da melhor maneira a segunda vida que tive", avançou o lisboeta, em declarações à Lusa.

Além de reconhecer ter sido "uma meta difícil de alcançar" e de lembrar os 'match points' frente a João Sousa, há dois anos, nos oitavos de final do Estoril Open, Pedro Sousa, de 31 anos, confessa ter vivido esta quarta-feira, no ATP 250 de Buenos Aires, "um encontro muito duro, decidido em dois 'tiebreaks'", por 7-6 (7-3) e 7-6 (7-5).

"Estive a servir para fechar no primeiro 'set', mas ele [Josef Kovalik] jogou muito bem no 5-3 e no 5-4 e não tive grandes hipóteses. A diferença foi não ter vacilado nos momentos importantes, fui aguentando e, na altura de fechar, estive sempre muito bem. Penso que esta foi a chave da vitória", explicou.

Depois de ultrapassar o eslovaco, o número dois nacional e 145.º classificado do ranking mundial confessa ambicionar "chegar ainda mais longe", embora tenha pela frente na próxima jornada o vencedor do encontro entre o brasileiro Thiago Monteiro, "que está em grande forma", e o australiano Borna Coric, "um grande jogador e que toda a gente conhece."

"Vai ser mais um desafio difícil, mas agora quero descansar para na sexta-feira fazer mais um bom encontro", finalizou Pedro Sousa, o oitavo jogador português a chegar aos quartos de final de um torneio ATP, depois de João Sousa, Frederico Gil, Gastão Elias, João Cunha e Silva, Nuno Marques, Rui Machado e João Domingues.