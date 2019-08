Pedro Sousa na final do torneio de Meerbusch

O tenista português Pedro Sousa qualificou-se este sábado para a final do torneio challenger de Meerbusch, na Alemanha, ao vencer o espanhol Carlos Tabernero, por 4-6, 6-3 e 6-4.





Primeiro cabeça de série e 148.º do ranking mundial, Sousa, de 31 anos, impôs-se em pouco mais de duas horas, para assegurar a segunda presença na final de um 'challenger' este ano, depois do triungo em Blois, França, em junho.Na final deste torneio de terra batida, agendada para domingo, o número dois português enfrenta o sérvio Pedja Krstin, de 24 anos e número 239 no mundo.