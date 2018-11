Pedro Sousa na segunda ronda do challenger de Montevideu

O tenista Pedro Sousa foi esta terça-feira o único dos três portugueses a apurar-se para a segunda ronda do challenger uruguaio de Montevideu, ao vencer o brasileiro Guilherme Clezar.Sousa, atual 114.º do ranking mundial, derrotou o número 244 em dois sets, com parciais de 6-1 e 6-2, em uma hora e oito minutos, e vai defrontar na próxima ronda o argentino Guido Andreozzi, 82.º do mundo e terceiro cabeça de série.Sorte diferente para os outros dois jogadores lusos em Montevideu, com Gastão Elias, 243.º da hierarquia, a perder diante do espanhol Daniel Gimeno-Traver, 184.º, por 6-4 e 6-1, em uma hora e 26 minutos, enquanto João Domingues, 228.º, foi derrotado pelo também espanhol Pablo Andujar-Alba, 101.º e quarto cabeça de série, por 6-0 e 6-3, em uma hora e três minutos.