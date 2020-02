Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedro Sousa: «Nem me falem do Benfica!» Em conversa com Record, refletiu sobre as emoções vividas, apontou ao objetivo olímpico e revelou a única coisa que o deixou triste: o ‘seu’ Benfica





• Foto: EPA