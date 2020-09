Pedro Sousa nos 'oitavos' do Challenger de Aix-en-Provence

O tenista português Pedro Sousa garantiu a passagem aos oitavos de final do torneio Challenger de Aix-en-Provence, em França, depois vencer Jason Jung, de Taipé, por 3-6, 6-2 e 6-4.

No primeiro 'set', o atual 110.º classificado da hierarquia ATP permitiu a quebra do serviço por três vezes ao adversário (122.º), fulcral para se colocar em desvantagem no encontro, mas a boa reação e a consistência nos parciais seguintes, garantiu o triunfo, ao fim de uma hora e 46 minutos.

Nos 'oitavos', o alemão Daniel Altmaier, 221.º, é o adversário do tenista lisboeta.