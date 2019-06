Pedro Sousa nos oitavos do challenger de Lyon

O tenista português Pedro Sousa, quinto cabeça de série, apurou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do torneio 'challenger' francês de Lyon, ao derrotar o gaulês Johan Sebastien Tatlot.





Pedro Sousa, atual 124.º do 'ranking' mundial e que esteve isento da primeira ronda, venceu o 253.º da hierarquia por 6-1, 6-7 (4) e 6-3, em uma hora e 53 minutos.Nos oitavos de final, o jogador luso vai medir forças com o belga Kimmer Coppejans, 166.º do mundo e 11.º pré-designado em Lyon.