Pedro Sousa nos 'oitavos' do 'challenger' de Tampere

O tenista português Pedro Sousa, 113.º jogador mundial e primeiro cabeça de série, qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do 'challenger' de Tampere, na Finlândia, ao bater o russo Alexander Zhurbin.Pedro Sousa, que ficou isento da ronda inaugural do torneio de terra batida, superou o 449.º da tabela ATP em três 'sets', pelos parciais de 6-3, 3-6 e 6-1, num embate que se prolongou por uma hora e 41 minutos.Nos 'oitavos', o número 2 luso vai enfrentar, na quinta-feira, mais um jogador russo, Ivan Nedelko, que ocupa o 542.º da hierarquia mundial.A terceira ronda da prova finlandesa já contava, desde terça-feira, com outro português, uma vez que Gastão Elias, número 332 mundial, superou o equatoriano Roberto Quiroz, 231.º, marcando encontro com o esloveno Blaz Rola, 161.º.Pelo contrário, Gonçalo Oliveira, 252.º ATP, caiu hoje na segunda ronda, ao perder com o belga Jeroen Vanneste, 465.º, por 6-3 e 7-6 (7-5), após uma hora e 46 minutos.Em pares, Gonçalo Oliveira, que faz dupla com o checo Zdenek Kolar, seguiu para os 'quartos', ao bater o russo Aslan Karatsev e o italiano Alessandro Bega por 6-3 e 6-4, e vai disputar o acesso às 'meias' com os compatriotas Elias e Sousa.