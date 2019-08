Pedro Sousa nos quartos de final do challenger de Como

O português Pedro Sousa, 125.º do ranking mundial de ténis, qualificou-se esta quinta-feira para os quartos de final do challenger de Como, ao derrotar o chileno Alejandro Tabilo, 238.º da hierarquia.





O lisboeta impôs-se a Tabilo por 6-7 (7), 6-4 e 6-0, em uma hora e 40 minutos, no segundo encontro que disputou esta quinta-feira, depois de ter eliminado na segunda ronda o francês Fabien Reboul, 619.º do mundo, por duplo 6-2, em 52 minutos.Pedro Sousa vai defrontar o argentino Facundo Mena, 266.º da hierarquia, nos quartos de final do torneio italiano.