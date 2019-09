Pedro Sousa perde final de challenger de Florença

Pedro Sousa, 124.º jogador mundial, perdeu este domingo na final do challenger italiano de Florença, ao ser derrotado pelo argentino Marco Trungelliti.





O tenista português, que era sétimo cabeça de série, perdeu frente a um adversário menos cotado, com Trungelliti, 205.º do ranking ATP, a triunfar por 6-2 e 6-3, ao fim de uma hora e oito minutos de encontro.Esta época, o número dois do ténis luso venceu os challenger de Meersbusch, na Alemanha, em agosto, e de Blois, em França, em junho.