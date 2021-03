Pedro Sousa perde na segunda ronda do Challenger de Santiago

O tenista português Pedro Sousa perdeu esta quinta-feira diante o brasileiro Felipe Meligeni Alves, em dois sets, na segunda ronda do Challenger de Santiago do Chile, que está a decorrer esta semana no Chile.

O lisboeta, 110.º colocado no ranking ATP, cedeu a qualificação para os quartos de final ao jovem brasileiro, de 23 anos que figura no 235.º lugar da hierarquia mundial, pelos parciais de 6-4 e 6-2, ao fim de uma hora e 12 minutos de encontro.

Naquele que foi o primeiro desafio entre ambos, o número dois português, de 32 anos, sofreu um break logo de entrada e não conseguiu recuperar mais da desvantagem, permitindo ao adversário fechar favoravelmente o primeiro set.

Na segunda partida, Pedro Sousa, apesar de ter devolvido a primeira quebra de serviço (2-2), não foi capaz de evitar mais dois breaks e acabou por deixar Felipe Meligeni Alves descolar no marcador e selar o triunfo.

O jogador brasileiro, que salvou seis dos sete pontos de 'break' que enfrentou, vai defrontar nos quartos de final o vencedor do encontro entre o marroquino Eliot Benchetrit e o argentino Nicolas Kicker,

Pedro Sousa vai viajar para a Croácia, onde vai disputar na próxima semana o Challenger de Zadar.