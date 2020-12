Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedro Sousa rende Federer Português fica com o lugar do campeoníssimo no voo charter rumo ao Open da Austrália





DENTRO. Tenista do CIF, de 32 anos, vai jogar o quadro em Melbourne pela segunda vez na carreira

• Foto: DR RECORD