Pedro Sousa segue em frente no torneio de Guayaquil

O tenista português Pedro Sousa qualificou-se esta terça-feira para a segunda eliminatória do challenger de Guayaquil, torneio equatoriano em terra batida, ao contrário do compatriota Gastão Elias, que foi afastado na ronda inaugural.Pedro Sousa, número dois português e 124.º classificado do ranking mundial, confirmou o favoritismo frente a um adversário posicionado muito abaixo na hierarquia, no 537.º lugar, por duplo 6-4, após uma hora e 34 minutos de confronto.Na segunda ronda, correspondente aos oitavos de final, o único dos três tenistas portugueses que ainda se mantém em competição no Equador vai defrontar o vencedor do embate entre o brasileiro Thiago Seyboth Wild e o boliviano Hugo Dellien.Ainda esta terça-feira, Gastão Elias, 215.º tenista do mundo, foi batido por 6-7 (3-7), 6-0 e 1-6, em duas horas e três minutos, pelo sérvio Miljan Zekic, 267.º colocado do ranking, repescado na sequência da desistência do argentino Federico Delbonis, segundo favorito, devido a lesão.Zekic vai defrontar na segunda eliminatória o colombiano Santiago Giraldo, que na segunda-feira venceu o português João Domingues em dois sets, por 7-5 e 6-3.