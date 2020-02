Pedro Sousa vence em Buenos Aires e está pela primeira vez nos 'quartos' de um ATP

O tenista português Pedro Sousa apurou-se esta quarta-feira pela primeira vez para os quartos de final de um torneio ATP, ao vencer em Buenos Aires o eslovaco Jozef Kovalik, em dois 'sets', em duas horas e 10 minutos.

Depois de ter sido resgatado da fase de 'qualifyng' para o quadro principal, beneficiando da desistência do chileno Christian Garín, Sousa, 145.º da hierarquia mundial, fez uma exibição consistente na segunda ronda e a boa entrada no encontro, ao quebrar o serviço do 129.º da hierarquia para se colocar em vantagem no primeiro parcial, deixou bons indicadores de que poderia alcançar a vitória.

Ainda assim, o tenista luso viria depois a ceder no seu jogo de serviço, quando vencia por 5-4, levando o jogo para o 'tie-break', fase em que foi mais forte, quebrando por quatro vezes o serviço do adversário para vencer por 7-6 (7-3).

No segundo parcial não houve 'breaks' e voltou a disputar-se novo 'tie-break', em que, mais uma vez, Pedro Sousa foi melhor, ao triunfar e a fechar o encontro a seu favor com novo 7-6 (7-5).

Na próxima fase, o vencedor do encontro entre o croata Borna Coric, terceiro cabeça de série da prova, e o brasileiro Thiago Monteiro vai medir forças com o português.