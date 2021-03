Pedro Sousa vence na estreia no Challenger de Marbella

O tenista português Pedro Sousa estreou-se esta segunda-feira com uma vitória na primeira ronda do ATP Challenger 80 de Marbella, em Espanha, ao superar o russo Andrey Kuznetsov, em três sets, enquanto João Domingues foi eliminado.

O número dois nacional e 111 do 'ranking' ATP ainda cedeu o primeiro parcial, mas conseguiu dar a volta ao encontro e derrotar Kuznetsov, antigo top-40 mundial que figura atualmente no 478.º lugar da mesma hierarquia, com os parciais de 6-7 (2-7), 6-1 e 6-2, ao fim de duas horas e cinco minutos.

Conquistado o triunfo, o lisboeta Pedro Sousa, de 32 anos, vai defrontar na segunda ronda o italiano Alessandro Gianessi, que bateu João Domingues (188.º ATP) na abertura do torneio que conta com a participação de oito jogadores do top-130 do 'ranking' ATP.

Num encontro disputado ao longo de uma hora e 18 minutos, o tenista de Oliveira de Azeméis não conseguiu contrariar o favoritismo do transalpino, 169.º colocado na hierarquia mundial, e acabou eliminado em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-4.