Pedro Sousa volta a ganhar rumo aos 'quartos' de Florença

O tenista português Pedro Sousa, 124.º jogador mundial, somou o segundo triunfo dia no challenger de Florença, ao vencer o italiano Federico Gaio, 156.º da hierarquia, e está nos quartos de final.Na terra batida da prova italiana, Sousa, sétimo cabeça de série, superou Gaio, 12.º, em três sets, pelos parciais de 6-2, 4-6 e 6-2, em uma hora e 42 minutos.Na sessão matinal, o número 2 luso tinha-se estreado na competição, na segunda ronda, com um triunfo por 7-5, 4-6 e 6-4, em duas horas e 23 minutos, face ao também italiano Enrico Dalla Valle, 444.º ATP.Nos quartos de final, Pedro Sousa vai medir forças com o vencedor do embate entre o belga Kimmer Coppejans, 163.º jogador mundial e 15.º cabeça de série, e o italiano Stefano Napolitano, 241.º da hierarquia.