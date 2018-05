Karolina Pliskova, antiga nº 1 mundial e atual 5ª classificada, é conhecida pela sua calma e frieza dentro do court, mas ontem perdeu completamente a cabeça em Roma, após ser eliminada na 2ª ronda do importante torneio italiano que sedisputa até ao próximo domingo no Foro Italico.A checa de 26 anos, que na semana passada chegou às meias-finais do torneio de Madrid, foi prejudicada por uma chamada da árbitra de cadeira na fase decisiva do seu encontro diante da grega Maria Sakkari – que perdeu por 3-6, 6-3 e 7-5 – e no final do encontro, em vez que cumprimentar a juíza de cadeira como é tradição no ténis, decidiu destruir a cadeira... com raquetadas consecutivas [na foto], numa cena poucas vezes vista no ténis mundial, especialmente no que diz respeito ao circuito feminino, onde estas atitudes agressivas são menos comuns.A reação da checa deverá valer-lhe uma multa avultada, a confirmar nos próximos dias. Já Sakkari, jovem grega, avança na competição para defrontar Angelique Kerber nos oitavos-de-final de hoje.

Autor: José Morgado