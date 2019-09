Pliskova eliminada em Wuhan e Barty segura liderança do ranking feminino

A checa Karolina Pliskova foi esta quarta-feira eliminada nos oitavos de final e já não pode roubar à australiana Ashleigh Barty a liderança do ranking mundial feminino de ténis no torneio de Wuhan, na China.Pliskova, segunda da hierarquia, tombou face à ucraniana Dayana Yastremska, 27.ª WTA, em dois 'sets', pelos parciais de 6-1 e 6-4, em apenas 66 minutos.Ao contrário da Checa, que precisava de chegar às meias-finais, a líder mundial Ashleigh Barty seguiu para os quartos de final, ao bater a norte-americana Sofia Kemin, 27.ª jogadora mundial, por 6-3 e 7-5.Nos 'quartos', Barty vai medir forças com a croata Petra Martic, 22.ª da tabela WTA.