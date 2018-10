Pliskova vence Kvitova e apura-se para as meias-finais das WTA Finals

A checa Karolina Pliskova, oitava classificada no 'ranking' mundial, apurou-se hoje para as meias-finais das WTA Finals, em Singapura, ao derrotar a compatriota Petra Kvitova, quinta da hierarquia, por 6-3 e 6-4.Esta foi a primeira vitória de Pliskova, em quatro jogos, sobre Kvitova, que até esteve em vantagem por 4-2 no segundo 'set', mas foi eliminada nas WTA Finals com três derrotas em outros tantos encontros, após uma hora e 24 minutos de confronto.Pliskova, de 26 anos, estará nas meias-finais, independentemente do resultado do outro encontro do 'grupo branco', entre a ucraniana Elina Svitolina, sétima tenista mundial, e a dinamarquesa Caroline Wozniacki, terceira, que está obrigada a vencer por 2-0 para conseguir juntar-se a Pliskova na fase seguinte da competição.