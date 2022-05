Portugal perde com a Espanha na abertura do Mundial de Equipas de Ténis em Cadeira de Rodas

Portugal perdeu com a Espanha na abertura do BNP Paribas World Team Cup — Campeonato do Mundo de Equipas de Ténis em Cadeira de Rodas, que acontece pela primeira vez em Portugal entre os dias 2 e 8 de maio, na Vilamoura Tennis & Padel Academy.

No primeiro encontro do Grupo D, a seleção portuguesa perdeu por 3-0: no primeiro encontro, João Couceiro (188.º do ranking mundial — terceiro melhor jogador) perdeu por 6-0 e 6-0 com Enrique Siscar (57.º e 4.º melhor jogador); depois, Fábio Reis (número um português e 156.º) cedeu por 6-0 e 6-0 para Daniel Caverzaschi (11.º e 2.º melhor jogador). E no derradeiro encontro, o par, Carlos Leitão (186.º) e Jean Paul Melo (457.º) perderam por 6-0 e 6-1 com Martin de La Puente e Francesc Tur (10.º e 41.º, respetivamente 1.º e 3.º melhores).

Na terça-feira, Portugal regressa ao court para defrontar a Malásia, em teoria a segunda melhor equipa do grupo, que hoje venceu a Polónia por 2-1 (vitórias nos dois singulares, derrota no par). A equipa malaia conta com apenas dois jogadores: Abu Samah Borhan, 29.º, e Mohamad Yusshazwan Yusoff, 39.º.

Formato quadro masculino: fase de grupos com quatro grupos de quatro equipas, dos quais os vencedores se apuram para as meias-finais (Grupo 1 vs. Grupo 4, Grupo 2 vs. Grupo 3). Os segundos, terceiros e quartos classificados defrontam-se, na mesma lógica, na discussão pelas posições 5-8, 9-12 e 13-16, respetivamente.