Portugal vai à Roménia para a Davis em setembro

A Seleção portuguesa da Taça Davis vai viajar até à Roménia nos dias 18 e 19 de setembro para jogar o Grupo 1 da Taça Davis, à procura de uma vaga na fase de qualificação para as Davis Cup Finals de 2021.

Este será o terceiro embate da história entre as duas seleções e o confronto direto encontra-se empatado (1-1). Curiosamente, ganhou sempre quem jogou fora: a Seleção lusa venceu por 3-2 em 1988, em Timisoara, ao passo que os romenos vieram ao Estoril vencer também por 3-2 em 1995.

Atualmente, os melhores jogadores romenos... são de pares: Horia Tecau (20º ATP de duplas) e Florin Margea (135º da variante) lideram a equipa, sendo que os melhores tenistas de singulares são Marius Copil (186º) e Filip Cristian Jianu (413º). Números que mostram que o ténis masculino romeno está muito longe do nível do feminino, que conta com Simona Halep, atual 2ª WTA.

Portugal está nesta fase do Grupo 1 depois de ter vencido na Lituânia por 4-0 durante a última semana, interrompendo um jejum de quase sete anos sem conseguir vencer fora. A deslocação à Roménia é a quarta seguida da Seleção.