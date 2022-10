Presença de Novak Djokovic no Australian Open depende de permissão do governo

Novak Djokovic foi deportado em janeiro último depois de ter chegado à Austrália sem o plano de vacinação exigido por aquele país da Oceânia. A presença na próxima edição do Grand Slam está dependente da permissão do governo australiano para 2023, após o sérvio ter falhado a presença no US Open pela mesma razão."O que estamos a dizer neste momento é que o Novak e o governo federal precisam de resolver a situação. Depois seguiremos qualquer instrução. Passei algum tempo com o Novak na Laver Cup. Ele disse que, obviamente, adoraria voltar à Austrália, mas sabe que a decisão final está no governo federal", referiu o gerente do Australian Open, Craig Tiley, ao jornal 'The Age'.