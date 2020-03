Presidente da Federação Portuguesa de Ténis integra comité da ITF

O presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Vasco Costa, foi convidado para integrar o comité World Tennis Tour, da Federação Internacional de Ténis (ITF), para o biénio de 2020/2021 e mostrou-se orgulhoso com as novas funções.

"É um orgulho enorme poder fazer parte deste comité da ITF e pensar, em conjunto com os restantes membros, a melhor forma de dar ainda mais visibilidade à World Tennis Tour e aumentar a sua atratividade. Este convite reflete ainda a crescente preponderância de Portugal no panorama mundial da modalidade e é um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por todos os agentes da modalidade ao longo dos últimos anos", defendeu Vasco Costa, em comunicado.

O comité World Tennis Tour, que reúne representantes de países membros como Espanha, Itália e Alemanha, entre outros, tem como principais funções garantir o cumprimento dos regulamentos e do código de conduta do circuito mundial, bem como a análise e aprovação das principais alterações no circuito ITF.

A primeira reunião do comité está agendada para 22 de abril e já vai contra com a participação do presidente da Federação Portuguesa de Ténis na sede da ITF em Londres.