Primeiro treino com a filha foi suficiente para acabar a carreira de treinador de Andy Murray

Andy Murray já esteve no topo do ténis mundial com a conquista de três torneios do Grand Slam, medalhas olímpicas e a primeira posição do ranking ATP em 2016, mas como treinador as coisas não começaram como esperava, sobretudo depois do primeiro treino… com a filha de 5 anos.A pequena Edie entregou uma carta ao pai depois da sessão, em que dava conta da intenção de se afastar das raquetas: "Querido paizinho, não vou jogar ténis por algum tempo, muito amor, Edie".O tenista britânico partilhou a carta nas redes sociais reconhecendo esta primeira aventura como treinador foi uma "desgraça": "A minha filha de 5 anos está sempre a dizer 'não quero mais jogar, ficas muito perto de mim'".A engraçada nota da menina foi acompanhada por um desenho de um 'boneco' tenista com uma cruz vermelha por cima.